Febbraio 10, 2023

Presentato a Roma lo Studio Strategico ‘Zero Carbon Technology Roadmap’, promosso da Eni in collaborazione con The European House – Ambrosetti, che sarà tra i temi centrali del prossimo Technology Forum, che Ambrosetti ha organizzato per il prossimo 25 e 26 maggio 2023 a Stresa.