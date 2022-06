Un’arca a impatto zero, ecco la nuova sede di Gruppo Cap

Giugno 17, 2022

Alla presenza di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e di Giancarlo Tancredi, Assessore a Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, Gruppo Cap ha inaugurato la sua nuova sede. L’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha deciso di puntare su una struttura concepita integralmente secondo i criteri dell’architettura sostenibile e la cui forma, fortemente identitaria, si sposa alla perfezione con le più avanzate soluzioni green. Ma anche uno spazio polifunzionale privo di barriere architettoniche, pensato per accogliere i cittadini dell’intero quartiere nel quale sorge.