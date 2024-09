Under 30, Gualtieri: “Giovani sono condizione per trasformare città”

30 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“I giovani per Roma sono la condizione per rilanciarsi e trasformarla in città creativa e vibrante che li attira e che non li respinge. Se non ci sono giovani classe dirigenti questo è difficile: la questione giovanile è generale, va messa al centro” Ha dichiarato il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri a margine dell’evento all’Università degli Studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60 giovani promesse under 30 della politica italiana.