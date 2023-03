Unesco, cucina italiana candidata

Marzo 23, 2023

Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bernabè, ha approvato come candidatura italiana da presentare all’esame del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale “La Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bioculturale”. “È una decisione che valorizza quello che noi consideriamo un grande patrimonio nazionale, che riguarda moltissimi italiani. Non soltanto gli italiani che vivono in Italia, che sono 60 milioni, ma anche 70 milioni che vivono al di fuori del nostro Paese, e anche tutti gli stranieri che amano lo stile italiano e a quello si ispirano” ha commentato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.