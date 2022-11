Novembre 29, 2022

Braccio di ferro tra Unione Europea e Ungheria. Bruxelles potrebbe decidere la sospensione dei fondi di coesione destinati a Budapest: 7,5 miliardi di euro, pari a un terzo del denaro che spetta al Paese nel quadro del bilancio 2021-2027. Alla base il mancato adeguamento alle 17 richieste formulate a settembre al governo di Viktor Orban. Una eventuale decisione finale spetta ai Ventisette, nella riunione prevista del 6 dicembre.