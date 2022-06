Unhcr: nuovo record di persone in fuga nel mondo

Giugno 16, 2022

Nuovo record di persone in fuga nel mondo. Il numero delle persone costrette a fuggire dalle proprie case è aumentato ogni anno nell’ultimo decennio ed è ora il più elevato da quando si è cominciato a registrare il dato. Secondo il rapporto statistico annuale dell’Unhcr Global Trends, alla fine del 2021 le persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni di diritti umani risultavano essere 89,3 milioni, un aumento dell’8 per cento rispetto all’anno precedente e ben oltre il doppio rispetto al dato registrato 10 anni fa.