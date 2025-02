Unibs, Trecroci (Rus): “Lavorare in sinergia per ridurre impronta ecologica delle università”

18 Febbraio 2025

“Il mio intento è quello di lavorare in un’ottica di collaborazione e di concretezza tra gli atenei, tra le sottoreti regionali in cui abbiamo articolato la rete delle università e in un’ottica di confronto e coinvolgimento con la comunità universitaria in senso ampio. Uno sforzo corale che miri soprattutto a intensificare gli sforzi per la riduzione dell’impronta ecologica delle nostre università”. Sono le parole di Carmine Trecroci, professore di Economia presso il Dipartimento di Economia e Management dell’università degli Studi di Brescia e presidente della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, in occasione della sua nomina a presidente della Rus, per il triennio 2025-2027.