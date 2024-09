Unimib parla di digitale nella comunicazione e servizi all’incontro con gli studenti “Ricette di Innovazione”

30 Settembre 2024

L’Università Milano Bicocca ha fatto da cornice all’incontro con gli studenti “Ricette di Innovazione”, il digital come nuovo paradigma di comunicazione e servizio: l’evoluzione nel calcio-media, formazione e servizi economico-finanziari, promosso dall’Università Bicocca e Banca Generali, in cui le personalità del settore presenti hanno discusso sul ruolo del digitale come cultura della competitività e dell’innovazione, paradigma fondamentale nel settore bancario e finanziario, così come in quello accademico-formativo e dell’industria calcistica.