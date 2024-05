Unindustria, Corazza (Parlamento Europeo): “Riportare l’Industria in Europa”

8 Maggio 2024

“Senza industria forte non ci può essere innovazione, non ci può essere il raggiungimento dei target ambientali”. Parole di Carlo Corazza, direttore dell’ufficio in Italia del Parlamento europeo durante l’evento Fabbrica Europa: un incontro organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si è tenuto a Roma nella sede di Unindustria, promotrice dell’evento.