Unindustria, “Fabbrica Europa” per rimettere l’industria al centro

9 Maggio 2024

Favorire il confronto sui temi strategici per lo sviluppo dell’economia e del territorio in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. Sono stati questi i punti cardine dell’evento Fabbrica Europa: un incontro organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si è tenuto a Roma nella sede di Unindustria, promotrice dell’evento.