Unindustria, Rondinelli (eurodeputato Pd): “Tornare a una grande politica industriale a livello europeo”

8 Maggio 2024

“Il governo Meloni sta attuando misure che contengono l’industria troppo nei confini italiani, con un provincialismo che non fa bene per lo sviluppo della nostra economia e per le nostre aziende, che rappresentano un’eccellenza nel mondo”. Lo ha detto Daniela Rondinelli, eurodeputato Pd, intervistata a valle dell’evento Fabbrica Europa: un incontro organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si è tenuto a Roma nella sede di Unindustria, promotrice dell’incontro.