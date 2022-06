Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un’opera anamorfica, godibile nel suo insieme da un solo punto di vista.

Un’interezza che si perde allontanandosi da “WE” che si rivela però ricca di segreti e sfaccettature, come un insieme di tasselli colorati che fanno parte di un’unica community.

WE, nella sua grandezza, ribadisce il legame che Iqos vuole creare con l’arte promuovendo l’impatto positivo che l’innovazione può avere sulle comunità.