Università, Cassano (Cassazione): “Apporto determinante per funzionamento istituzioni e società”

Novembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’Università ha un ruolo fondamentale. Serve a formare donne e uomini che siano consapevoli della realtà, consapevoli grazie agli studi effettuati e che siano in grado di fornire un apporto determinante per il funzionamento delle istituzioni e della società.” Ha dichiarato la prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione Margherita Cassano a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Roma Tor Vergata.