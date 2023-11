Università, Garaci (Tor Vergata): “Nostro ateneo è risultato di risorse ben spese negli anni”

Novembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Ricordo con molta emozione quando fu posta la prima pietra di questo ateneo quarant’anni fa. Un ateneo divenuto importante grazie a un gruppo limitato di pionieri e grazie a un finanziamento importante. questo impegno ha dato vita a un campus. La storia di questa università insegna tante lezioni, sono venuto qui da giovane per realizzare un sogno. Questa è un’opera compiuta risultato dell’investimento di risorse che nel tempo ha fatto di necessità virtù. Tor Vergata è stato il primo ateneo a istituire i dipartimenti.” Ha dichiarato il Rettore emerito dell’Università di Roma Tor Vergata Enrico Garaci a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024.