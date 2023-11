Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Nostra offerta formativa finalizzata a progresso sostenibile”

Novembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il progresso sostenibile rappresenta un imperativo morale del nostro Ateneo e un punto sostanziale del nostro piano strategico. Tutta la nostra offerta formativa è orientata a rendere tutte le competenze di studio finalizzate al progresso sostenibile.” Ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Nathan Levialdi Ghiron a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024.