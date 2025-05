Università, Lorenzo Quinn (scultore): “Favorire ruolo donne nella scienza”

20 Maggio 2025

“La mia opera rappresenta la ricerca della scienza per migliorare il futuro con una specifica ispirazione alle donne per rialzare il loro ruolo nella scienza. L’ispirazione viene dalla musa greca Urania che era la musa dell’astronomia e della matematica”. Lo ha detto lo scultore Lorenzo Quinn alla presentazione, all’università Sapienza di Roma, della sua scultura “Urania’s passion”, simbolo del progetto “Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus”, promosso da Msd Italia e nato per ispirare le nuove generazioni a seguire le proprie passioni e abbattere le barriere culturali e sociali che ancora oggi allontanano il mondo femminile da quello della scienza.