Università, Luppi (Msd Italia): “Impegnati a ridurre gap femmninile in Stem”

20 Maggio 2025

“E’ più che mai importante continuare a portare all’attenzione di tutti il potenziale che le donne possono esprimere nel mondo della scienza, dell’innovazione, del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo occorre creare dei ponti, portare questa informazione attraverso un linguaggio innovativo che faccia davvero comprendere a tutti che si può e si deve fare di più per colmare il gap nelle discipline Stem. ‘Investing for future’ è un progetto che mette al centro l’opportunità di essere inclusivi rispetto a tutti i generi per poter fare la differenza nella vita delle persone e delle future generazioni”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, alla presentazione del progetto ‘Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus’, promosso da Msd in collaborazione con la Sapienza Università di Roma.