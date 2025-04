Università, professor Amano: “Felice di essere un esperto nel mio campo”

7 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

“Ho avuto il grande onore di ricevere la Laurea Magistrale in Materials Science and Nanotechnology. Sono davvero felice di essere un esperto in questo campo”. Lo ha detto Hiroshi Amano, fisico, ingegnere e ricercatore giapponese, Premio Nobel per la Fisica nel 2014 per l’invenzione dei Led a luce blu, a cui è stata conferito il riconoscimento da parte dell’università degli Studi di Milano-Bicocca.