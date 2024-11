Università, Sala: “Con oltre 40mila studenti Milano Bicocca è tra università che sono cresciute di più”

12 Novembre 2024

“L’università di Milano Bicocca è forse l’università che è cresciuta di più, ormai supera i 40 mila studenti e si è distinta anche per la ricerca e la presenza sul territorio. Il sistema universitario milanese soffre la mancanza di alloggi per gli studenti e per questo ho convocato un tavolo con tutte le rettrici e i rettori per cercare di lavorare e limitare almeno in parte il problema”. Lo afferma Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, svoltasi all’università Milano Bicocca.