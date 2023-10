Ottobre 7, 2023

“Nelle università italiane esiste un dirigente ogni 343 dipendenti” dichiara Alberto Scuttari, presidente CoDAU, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU.”In Italia siamo al 28 per cento di iscrizioni, siamo molto lontani dalla media del 70/80 per cento di iscrizioni universitarie dei paesi nordici”