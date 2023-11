Università, Tor Vergata inaugura il nuovo anno accademico. Posta prima pietra per nuovo edificio sostenibile

Novembre 16, 2023

Tor Vergata pone la prima pietra del nuovo polo didattico di Giurisprudenza. Nella giornata che apre l’anno accademico 2023-2024 si è tenuta la cerimonia per la realizzazione di due padiglioni di aule a basso impatto energetico che accoglieranno oltre 1700 studenti. Tema della giornata il progresso sostenibile, che pone l’attenzione sulla necessità di costruire infrastrutture universitarie a impatto zero.