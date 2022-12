Dicembre 5, 2022

110mila eventi organizzati, 88 milioni di visitatori, 600mila volontari per 6.300 Pro Loco in tutta Italia: sono solo alcuni dei numeri dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. A sessant’anni dalla fondazione, l’UNPLI ha festeggiato nel weekend del 3-4 dicembre l’importante traguardo raggiunto.