Dicembre 5, 2022

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha presenziato all’evento celebrativo per festeggiare i sessant’anni dell’Unpli: “Le Pro Loco sono di tutti e formano anche una classe politica. Sono legate ai territori: l’innovazione deve essere legata alla tradizione”