Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono almeno 17 le persone morte a causa del passaggio del devastante uragano Ian sulla Florida. Lo hanno riferito le autorità locali, mentre la Cnn spiega che oltre 2,5 milioni di persone sono senza elettricità. Un blackout completo si registra nella contea di Hardee, nel sud-ovest dello Stato, quella più colpita.