Ottobre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

E’ di almeno 31 morti il bilancio provvisorio del passaggio dell’uragano Julia sull’America centrale che ha provocato gravissimi danni, allagamenti e frane. L’uragano giunto sul Nicaragua e ormai degradato a tempesta tropicale ha seminato morte e distruzione: 14 le vittime in Guatemala, 10 in Salvador, 6 in Honduras e una a Panama.