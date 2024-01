Usa 2024, Trump: “Biden? Una minaccia per la democrazia”

Gennaio 22, 2024

Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti di Joe Biden in un comizio a Manchester. E’ “una minaccia per la democrazia” ha detto. Quanto alla sua avversaria repubblicana, Nikki Haley: “È ineleggibile. I democratici di sinistra la sostengono perché sanno che è facile da battere”. “Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima di entrare in carica”, ha poi sottolineato parlando della guerra Ucraina-Russia.