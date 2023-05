Maggio 24, 2023

Ancora nessun accordo tra lo speaker della Camera Usa McCarthy e il presidente americano Joe Biden sull’aumento del tetto del debito per evitare il default. Gli Stati Uniti potrebbero non riuscire a onorare il loro debito dal 1° giugno, ma per Biden “il default non è un’opzione, la sola strada è un accordo bipartisan”.