Aprile 26, 2023

Joe Biden ha ufficializzato l’intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. In un video diffuso tramite il suo account Twitter, l’appello: “Finiamo il lavoro, possiamo farcela”. Kamala Harris si ricandiderà per la vice presidenza degli Stati Uniti.