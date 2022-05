Maggio 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Protesta negli Usa per l’eventuale cancellazione del diritto all’aborto. Dimostranti si sono riuniti all’esterno della sede della Corte Suprema per contestare la decisione e di ‘no’ alla cancellazione della legge del 1973 che garantisce il diritto all’aborto a livello federale.