Settembre 9, 2023

Alcuni studenti della California hanno messo in crisi la Nasa con una scoperta per salvare la Terra da pericolosi asteroidi. Secondo il gruppo di studenti, alcuni asteroidi dopo essere stati colpiti non si comportano come ci si aspetterebbe, con esiti incerti e pericolosi per il nostro pianeta. Gli scienziati della Nasa dovranno ora rivalutare il modo in cui operare.