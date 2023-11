Novembre 4, 2023

L’ammiraglio Lisa Franchetti è stata nominata al vertice della Marina Usa, è la prima donna a ricoprire questo incarico. Era stata designata da Biden lo scorso 21 luglio ma la sua nomina necessitava dell’Ok del Senato che è arrivato. La donna, di origini italiane conosce molto bene il nostro Paese anche per aver comandato dal 2018 al 2020 la Sesta flotta di stanza a Napoli.