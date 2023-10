Ottobre 1, 2023

In America una maggioranza bipartisan di Camera e Senato ha votato contro lo shutdown evitando pesanti conseguenze sull’economia del Paese. L’attuale governo continuerà quindi a funzionare. La misura presentata dallo Speaker della Camera apporta tagli alla spesa del Paese e non prevede fondi all’Ucraina, ma il presidente Biden ribadisce il sostegno a Kiev che “non sarà interrotto”.