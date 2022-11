Novembre 21, 2022

Per le indagini federali sull’ex presidente Usa Donald Trump, il ministro della Giustizia ha nominato l’ex procuratore per i crimini di guerra Jack Smith. Smith dovrà occuparsi dei documenti classificati di Mar-a-Lago e dell’assalto a Capitol Hill. Per Trump, la nomina è una “scelta politica e ingiusta”.