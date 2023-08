Agosto 19, 2023

“I nostri tre Paesi dovrebbero unirsi con determinazione in modo che le nostre libertà individuali non siano minacciate o danneggiate”. Lo ha detto il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, dopo il summit di Camp David con il presidente americano Joe Biden e il premier giapponese Fumio Kishida.