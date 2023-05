Utero in affitto, Silvana De Mari “Pratica spaventosamente pericolosa”

Maggio 15, 2023

Flash mob di protesta contro l’utero in affitto in Piazza Castello a Torino, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus. “E’ una pratica spaventosamente pericolosa – afferma la dott.ssa Silvana De Mari – A queste giovani donne viene somministrata una vera e propria ‘sberla’ di ormoni. A causa di ciò si ha la cosiddetta sindrome da iperstimolazione ovarica, le cui conseguenze possono essere ictus, infarto, morte per coagulazione intravascolare disseminata, aumento di rischio di cancro della mammella e del colon, infertilità”.