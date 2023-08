Agosto 22, 2023

Per 12 milioni di Italiani le ferie estive sono terminate. Il rientro dalle vacanze può essere segnato dalla sindrome da rientro. Secondo una ricerca scientifica, stress, stanchezza, ansia e leggera depressione sono i segnali più evidenti che si manifestano al termine di un periodo di relax. Raccomandata una dieta sana ed equilibrata per affrontare lo stress post vacanza.