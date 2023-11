Vacca (Aism): “Cleo App e Io non Sclero aiutano persone con Sm a vivere meglio”

Novembre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Condivisione esperiente e conoscente contribuisce e migliore gestione della patologia. Fra obiettivi dell’Aism tradurre in azioni concrete i punti delineati dalle linee guida dell’Agenda 2025 fra in particolare il diritto alla ricerca scientifica con la partecipazione attiva ai tavoli della ricerca delle persone con Sm. Senza dimenticarsi l’importanza dell’informazione della comunicazione e dell’empowerment