Ottobre 20, 2023

Si è svolto all’ospedale del mare l’evento ECM dal titolo “La vaccinazione del paziente fragile: ospedale e territorio, nuove opportunità di interazione” . Un confronto tra dirigenti e camici bianchi su come potenziare la rete di offerta vaccinale per garantire la vaccinazione per herpes zoster influenzale e pneumococco dei soggetti fragili.