Febbraio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

C’è il rischio che tre miliardi di euro in dosi di vaccino vadano in fumo per mancato utilizzo, anche a causa della continua diminuzione delle somministrazioni. Una clausola capestro nel contratto tra Ue e Pfizer obbliga all’acquisto nel 2023 di 450 milioni di dosi, di cui oltre 61 destinate all’Italia, fornitura che ora si vorrebbe spalmare su più anni.