Vaccini, Siliquini (Siti): “Antinfluenzale in anziani e e cronici”

13 Novembre 2024

Oltre agli anziani “in cui il sistema immunitario” è meno efficiente, la vaccinazione antinfluenzale è da raccomandare “sicuramente per tutte le persone con patologie respiratorie, cardiovascolari, con malattie croniche, ad esempio del rene, quindi nefropatie croniche, pazienti oncologici”. Inoltre SItI e SIPREC in un documento congiunto sottolineano l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per i pazienti con patologie cardiovascolari, raccomandandola non solo agli over 65 ma anche agli under 60 con patologie cardiache, alla luce dell’aumentato rischio di eventi acuti correlati all’influenza. “Lo ha detto Roberta Siliquini, presidente Siti, Società italiana d’igiene medicina preventiva e sanità pubblica, in occasione del 57esimo Congresso nazionale della Società scientifica che si è svolto a Palermo.