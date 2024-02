Vaccini, Vitale (UniPa): “Nuovo anti Zoster efficace in immunodepressi per 10 anni”

Febbraio 22, 2024

“Oggi la vaccinazione” anti Herpes Zoster “è assolutamente sicura e disponibile per tutti. Il precedente era un ottimo vaccino, ma solo per le persone non immunocompromesse. Adesso abbiamo un vaccino ricombinante proteico assolutamente performante, con un risultato di efficacia che è superiore al 90% di protezione in coloro che si vaccinano e una durata superiore ai dieci anni”. Lo ha detto Francesco Vitale, professore di Igiene all’Università di Palermo, a margine dell’evento organizzato da Gsk a Roma, sull’infezione nota anche come Fuoco di Sant’Antonio, in vista della Shingles Awareness Week.