Ottobre 18, 2022

Il ministero della Salute ha diramato una circolare che chiarisce alcuni punti sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid, in particolare su quarta e quinta dose: gli over 80 che hanno ricevuto già il secondo booster (cioè la quarta dose di vaccino), specifica il documento, possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall’ultimo booster o dalla malattia.