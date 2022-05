Maggio 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il vaiolo delle scimmie arriva in Toscana. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo è stato ricoverato un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie. Si tratta del quarto caso in Italia.