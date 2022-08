Agosto 8, 2022

Al via allo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie dopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito modalità e platea dell’immunizzazione.

“In questi 2 giorni sono già pervenute oltre 600 richieste di prenotazione spontanee e circa 200 sono già in appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi”, sottolinea in una nota l’Inmi Spallanzani. Secondo il piano del ministero della Salute, alla Regione Lazio sono state consegnate 1.200 dosi.