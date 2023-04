Aprile 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso in Valle d’Aosta. Sul posto, in elicottero, sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.

Le vittime, tra i 44 e 37 anni, stavano partecipando al corso di 2° livello per diventare guida alpina-maestro di alpinismo.