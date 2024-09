Valentina Caputo – LILT: “Il Tempo come Strumento di Cura”

23 Settembre 2024

Caputo mette in evidenza come una diagnosi di tumore influenzi non solo il paziente, ma anche la sua famiglia. Il concetto centrale è quello del tempo: tempo per affrontare la malattia, tempo per la prevenzione, e tempo per dare sostegno a chi sta combattendo. Accompagnare il paziente lungo il suo percorso diventa essenziale per dare forza e speranza.