Valentini: “Riempire i luoghi di cura di arte offre positività ai pazienti”

Settembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

Valentini: “Riempire i luoghi di cura di arte offre ai pazienti un’opportunità di attivare una positività dentro di loro che si sta ribaltando nella beneficialità delle cure” ha spiegato Vincenzo Valentini, Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica e Ematologia del Policlinico A. Gemelli IRCCS, a margine dell’incontro di approfondimento “Curare ad Arte: la Bellezza come Terapia”, che si è tenuto presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, in occasione della mostra “Ritratte. Donne di arte e di scienza” voluta e realizzata dalla Fondazione Bracco.