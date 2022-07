Luglio 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

A margine della conferenza stampa con cui si è voluta inaugurare la nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds, l’Amministratore delegato di Syngenta Italia, Riccardo Vanelli, ha esposto le sue riflessioni in merito al futuro del settore.