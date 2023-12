Vannacci, aperta un’inchiesta per il suo libro

Dicembre 4, 2023

La commissione, nata dopo le polemiche per la pubblicazione del libro ‘Il mondo al contrario’, ha notificato al generale Roberto Vannacci l’avvio di un’inchiesta formale nei suoi confronti. L’ufficiale, appena designato Capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri, ha comunicato di volersi prendere un periodo di licenza.