Maggio 4, 2022

Sull’ipotesi lanciata da Bill Gates sul possibile rischio di nuova variante di Omicron ancora più “trasmissibile e fatale”, virologi ed esperti italiani gettano acqua sul fuoco pur dando ragione al filantropo che da anni finanzia la ricerca, quando esorta i leader mondiali ad attrezzarsi per far fronte ad altre crisi sanitarie. Cosa dicono Bassetti, Pregliasco, Crisanti.